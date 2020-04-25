تراند اليوم : شابو يوسف الشريف .. 4 رسائل خفية يقدمها يوسف الشريف لجمهوره

تصدر مسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، مؤشرات البحث جوجل، تحت عنوان “مسلسل يوسف الشريف 2020″، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل.
وظهر في الحلقة الأولى من المسلسل، تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية عام 2120، وتحول الدول العربية إلى قوى عظمى، وانهيار الدول العظمى الأخرى.
ويحاول زين (يوسف الشريف) اعتماد مشروعه الجديد في الطاقة النووية، لكنه يواجه صعوبات وعراقيل ويتم التحقيق معه، وتتصاعد الأحداث.
و اليكم رسائل الحلقة الاولي :
1 – البداية بأية من سفر التكوين (وَقَالَ اللهُ لِيَكُنْ نُور فَكَانَ نُورٌ ) بداية بأية لها علاقة بعملية الخلق عشان تقولك ان كل الشرور اللي جايه واللي هتشوفها مكانتش من فعل الرب. امال من فعل مين هتعرف دلوقتي.
2 – التعليم مهم جدا لرفعة الامم و لازم نهتم بيه .
3 – منصدقش اي حاجة توجه لينا ولابد من التدقيق .
4 – رغبة فريق العمل في جعل المشاهد في القدس بعد تحريرها.