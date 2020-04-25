تراند اليوم : شابو يوسف الشريف .. 4 رسائل خفية يقدمها يوسف الشريف لجمهوره

تصدر مسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، مؤشرات البحث جوجل، تحت عنوان “مسلسل يوسف الشريف 2020″، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

وظهر في الحلقة الأولى من المسلسل، تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية عام 2120، وتحول الدول العربية إلى قوى عظمى، وانهيار الدول العظمى الأخرى.

ويحاول زين (يوسف الشريف) اعتماد مشروعه الجديد في الطاقة النووية، لكنه يواجه صعوبات وعراقيل ويتم التحقيق معه، وتتصاعد الأحداث.

و اليكم رسائل الحلقة الاولي :

Advertisements