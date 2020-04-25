بعد مقلب غادة عادل .. بلاغ للنائب العام ضد ” رامز جلال “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 03:55 مساءً - تقدم المحامي ” عمرو عبد السلام ” ببلاغا رسمي للنائب العام المصري المستشار ” حمادة الصاوي ضد الفنان ” رامز جلال ” على خلفية برنامج ” رامز مجنون رسمي ” .

متهما إياه بعد إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج والتي كانت الفنانة ” غادل عادل ” الضيفة بها بالتحريض على العنف بشكل واضح .. وطالب بمنع إذاعة البرنامج .

وقال عمرو عبد السلام في بيان له يوم أمس الجمعة : ” البرامج التي اعتاد رامز تقديمها تتضمن مشاهد عنف سواء كانت مصطنعة أم حقيقية .. هذه النوعية من البرامج تحرض على العنف ولا تقل خطرا وجسامة عن تطبيقات التيك توك التي تحرض على الفسق والفجور فكلاهما بداية الشرر لنشر الجريمة وتعريض المجتمع لخطر الانهيار ” .

وتابع : ” مثل هذه البرامج تفتقر إلى أبسط المعايير المهنية والفنية وتحرض على أعمال العنف خاصة وأنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب ” .

وأضاف عمرو عبد السلام : ” جرائم التحريض على العنف لا تقل جسامة عن جرائم التحريض على الفسق والفجور وتهديد قيم المجتمع المصري .. وفي الآونة الأخيرة قد تفشت في المجتمع المصري انتشار هذه الجرائم وقد بدأت الدولة المصرية ملاحقة مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية كما حدث مع فتاة التيك توك وغيرها ممن يحرضون الغير على ارتكاب الجرائم ” .