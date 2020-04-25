وسادة بدلاً من الفستان! ..شاهد نجمات العالم يُشعلن إنستجرام بالـ pillow challenge

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 03:55 مساءً - في ظل الظروف التى يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، والإجراءات المتُبعه للحد من انتشارالفيروس مثل الحجر المنزلي الذى كان السبب الرئيسي فى دفع الكثير من النجوم والنجمات إلي الدخول في عدد من التحديات الطريفة والغريبة، وآخر تلك التحديات هو تحدي الوسادة أو ” pillow challenge ” حيث تلتقط كل نجمة صورة لنفسها وهى لا ترتدى أيًا من الملابس سوي وسادة مثبتة بحزام عند منطقة الخصر.

وتأتى فى مقدمة التحدي النجمة العالمية “آن هاثاواى” صاحبة أجمل الصور في هذا التحدي، حيث كانت الأكثر ابتكارا، ولم تكتف بالتقاط الصورة بوسادة بل قررت وضع المزيد من الإكسسوارات والوقوف أمام خلفية لافتة لجناحي فراشة ضخمة باللون الأزرق الملكي وهو ما لفت الأنظار إليها .

آن هاثاواي

كذلك النجمة العالمية “هالى بيرى” التى قررت أن تلفت الأنظار إليها بـ “لوك” خاص ومذهل، حيث اختارت ارتداء قبعة سوداء بنفس لون الوسادة مع حزام مُزين ببعض الأحجار ونظارة شمس كبيرة أضفت علي مظهرها مزيدًا من الجاذبية والأناقة.

هالي بيري

كما انضمت إلي قائمة النجمات المشاركات في هذا التحدي النجمة العالمية “فرح ابراهام” التى اعتادت على لفت الأنظار إليها ودخول أى تحدٍ جديد ينتشر بين نجوم ومشاهير العالم؛ وبالفعل قد نجحت في لفت الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة.

فرح إبراهام

كما ضمت قائمة نجمات تحدى الـ “pillow challenge” كل من النجمة الامريكية تريسي إليس روس و سارا ميشال جيلر و الكوميديان الامريكية نيسي ناش والممثلة الهندية بايل راجبوت ، وغيرهن .

تريسي إليس روس



سارا ميشال جيلر



بايل راجبوت