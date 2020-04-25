ممثل سوري يسخر من معتصم النهار

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Apr 25, 2020
انتقد الممثل السوري أيمن رضا اعتماد شركات الإنتاج على “البطل الواحد” في المسلسلات.
اتى تصريح “رضا” خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج “راحت علينا” مع هشام حداد، مسمياً الممثل السوري معتصم النهار وقال “صاروا حابينو شي 17 الف بنت” ايصبح اسمه “هيفا النهار” في إشارة منه الى اعتماده على شكله الوسيم.
ورداً على سؤال حول أن معتصم النهار يتجه ليكون الممثل السوري الأول فهل هذا خطأ أم صواب، قال أيمن رضا “صواب” خاصة ان تقييم الممثلين السوريين لم يعد في سوريا بل سُحب من الجمهور منذ فترة وأصبح بيد شركات الإنتاج ولاحقاً الاعلان.
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