من تفتقد أصالة على مائدة رمضان هذه السنة؟

في بداية عام 2020، أعلنت الفنانة اصالة نصري رسمياً انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بعد 14 عاماً من الزواج والحب.

مع بداية شهر رمضان المبارك، يبدو ان العائلة تفتقد لـ “العريان”، هذا ما أكدته أصالة في تصريح إعلامي لها، حيث أشارت أن الجميع سيفتقد طارق العريان في هذا الشهر الفضيل.

ورداً على سؤال هل ستوجه لـ طارق دعوة على الفطور؟ قالت “والله ما منعرف شو الظروف”.

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ولفتت أصالة في هذا الشهر الفضيل تخالجها مشاعر معينة تجول في خاطرها، منها الندم على بعض ما فعلت من ردود أفعال. وأضافت مؤكدة أنها ارتكبت اخطاء فادحة في عام 2019 وبداية 2020 وتحتاج الى طريقة لتعتذر عن هذه الاخطاء خاصة أنها لا تعرف ما هي أسبابها، مشيرة أن “بني آدم” يمر بوقت لا يشعر بالتوازن ما قد يدفعه لتصريحات يندم عليها فيما بعد.

نذكر أن أصالة كانت قد أطلت برفقة أسماء لمنور، في جلسة غنائية نظمتها وزارة الثقافة السعودية على حسابها في إنستغرام، حيث قدمتا مجموعة من الأغنيات وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي كان يتابعهما.

لكن أصالة استطاعت ان تثير الجدل بكلمة “فشر” وذلك في معرض غنائها “ذا الغبي”، وعندما وصلت الى مقطع “نظرتي ونبضات قلبي وأنت تطفيها جيت أبى احكي ما حكيت ما مدى أنت مشيت وما التفت وانا من سابع سما الأحلام طحت هدمتني”… هنا توقفت اصالة وقالت “فشر” وأكملت الغناء متأثرة جداً “بنيت نفسي وعشت ونسيت خلاص كسرتني لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي”.