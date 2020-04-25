ميس حمدان ردا على منتقدي إعلان الملابس الداخلية: مصطلحاته دارجة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الأردنية ميس حمدان، إن الانتقادات التي طالت الإعلان الدعائي الخاص بإحدى شركات الملابس الداخلية في مصر، وتسببت في غضب الجمهور ما هي إلا دليل على نجاح الحملة الدعائية.

وعبّرت ميس حمدان في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" عن سعادتها بمشاركتها في هذا الإعلان، مبررة الظهور بأغنية "ابن الجيران" بأنها ذات طبيعة مختلفة، متابعة: "الأغنية لايت استعراضية ولا أرى أن كلماتها بها مشكلة هي كلمات عادية وبها مصطلحات دارجة في مجتمعنا ويستخدمها الفتيات والشباب حتى من يعترضون عليها يستخدمونها".

وشددّت ميس حمدان على أنه لا يوجد تجاوز في الكلمات أو الحركات الاستعراضية التي ظهرت بها، مبينة أن الإعلان به جرأة بالفعل ولكن ليس في تفاصيل الإعلان ولكن في مجمله من ناحية ظهور فتاة جميلة تقوم بالإعلان عن منتج رجالي، نافية أن يكون الإعلان مبتذلا.

وقال رواد مواقع التواصل إن الإعلان يحمل بعض العبارات الخادشة للحياء والذوق العام، وهو ما يتعارض أولًا مع شهر رمضان الفضيل، مؤكدين أن هذا الإعلان لا علاقة له بهذا الشهر، فيما استغرب آخرون من الاستعانة بفنانات للإعلان عن "بوكسرات" رجالية.

وعقد البعض الآخر مقارنة بين أداء ميس حمدان وشقيقتيها بالإعلان وبين الإعلامي المصري مدحت شلبي الذي قدم الإعلان العام الماضي رغم أن به بعض العبارات الخادشة للحياء أيضًا، مطالبين بمنع الإعلان من العرض مجددًا.

وفي فكرة الإعلان قامت ميس حمدان بمعاكسة ابن الجيران الذي يُفترض ارتداؤه منتجات شركة الملابس المعلنة، وتطورت المعاكسة إلى الجسد، حيث ظهرت كلمات في الإعلان وكان أبرز ما فيها هو إعجابها بملابسه الداخلية وهو الأمر الذي رفضه الجمهور أيضًا.

وجاءت كلمات الإعلان تقول: "ابن الجيران بغرامه مشغولة.. عليه عضلات وقوة ورجولة.. لما بشوفه بقول هلا هلا على فانلاته وشرباته.. نفسي أبقى قريبة منه زي فانلة قطونيل".

وغرّدت تميمة سالم قائلة: "قنبلة الموسم أغنية دعاية بتقول: (ابن الجيران شراباته حركاته بوكسراته) #ميس_حمدان".

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وسخرت أخرى تُدعى منار لطفي قائلة: "ابن الجيران عند ميس حمدان vs ابن الجيران عندنا شخص يرفع يده تحية #ميس_حمدان".

وقالت ياسمين صقر: "إعلانات رمضان حلوة أوي حقيقي بس ياريت تشيلوا اعلان ميس حمدان عشان معصبني أوي"

وكتبت سارة وجيه قائلة: "لما افتح الاقى اعلان #ميس_حمدان الجديد بتاع قطونيل".

وكتب خالد أنور قائلًا: "ميس حمدان عاملة إعلان بتتغزل فى بوكسر ابن الجيران!!، وتخيل يا مؤمن ده إعلان في رمضان، بصراحة شياطين الإنس بيغلبوا شياطين الجن دائمًا #إعلان_قذز #ميس_حمدان".

وأضاف مغرد قائلًا: "#ميس_حمدان #قاطعوا_قطونيل اللي جايبة بنت تتغزل في بوكسرات ابن الجيران في اعلان يشوفه الملايين في رمضان صدق من قال (اللي اختشوا ماتو)".

وأمضت مغردة قائلة: "الحقيقة استوقفني إعلان قطونيل الزبالة بتاع ميس حمدان هالله هالله ع الفانلة بس السنة دي ميس وبتعاكس شرابات وغيارات ابن الجيران الداخلية ونفسها تقرب منه زي فانلاته حاجة في منتهى القرف والزبالة وملهاش أي علاقة برمضان".