أحمد فهمي يكرر تجربته في "رجالة البيت"..وإشادة بثنائيته مع أكرم حسني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل مسلسل "رجالة البيت" للنجمين المصريين أحمد فهمي وأكرم حسني، دائرة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، حتى أصبح اسم العمل بين الأكثر تداولًا على موقع "تويتر"، وأخذ نصيبه من محركات البحث.

ويقدم مسلسل "رجالة البيت" جرعة كوميدية طوال الأحداث، حسبما كشفت الحلقة الأولى التي تم عرضها أمس الجمعة، بفضل الثلاثي خفيف الظل فهمي وأكرم حسني والكوميديان بيومي فؤاد مع الفنانة الشابة ويزو.

وعلى الرغم من اعتماد أحمد فهمي في هذا المسلسل، على ملامح الشخصية نفسها التي قدمها في رمضان الماضي، بمسلسل "الواد سيد الشحات"، إلا أن دوره نال إشادة واسعة، خاصة أنه كوّن ثنائيًا ناجحًا مع زميله أكرم حسني.

ويجسد فهمي في "رجالة البيت" شخصية شاب عاطل ومستهتر صاحب تفكير محدود ويتسم باللامبالاة وعدم القدرة على فهم الأمور من الوهلة الأولى، وهو الدور نفسه الذي قدمه في "الواد سيد الشحات"، وحقق نجاحًا في العام الماضي.

ويلعب أحمد فهمي دور نجل بيومي فؤاد، بينما يجسد أكرم حسني شخصية زوج ويزو، وسوف يتورطان في العديد من المشاكل والمواقف التي لن تخلو من الكوميديا.

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وتلقت الحلقة الأولى من المسلسل إشادة واسعة من قبل المتابعين، الذين أثنوا على ثنائية فهمي وأكرم وأنهما يقدمان عملًا متكاملًا خفيف الظل يمكن متابعته على مدار الشهر الكريم، في ظل الحاجة إلى رسم الابتسامة تزامنًا مع الأزمات التي تواجه المجتمعات العربية، بالإضافة لكسر حدة الحزن والكآبة من بعض الأعمال الدرامية الأخرى.

وتداول رواد "تويتر" بعض المشاهد والجمل الحوارية من المسلسل، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا، وجانبًا من التعليقات الإيجابية، فقالت متابعة: "أكرم حسني أحلى حاجة في رمضان لحد دلوقتي"، وكتب آخر: "رجالة البيت أحسن مسلسل كوميدي في رمضان من دلوقتي.... أحمد فهمي وأكرم حسني أي حاجة بيعملوها تبقى تحفة".

وغرد آخرون: "الثنائي التافه رزق يا جماعة فهمي وأكرم ملهمش حل في الكوميديا قنبله ضحك"، و"مسلسل رجالة البيت من دلوقتي أقدر أقول أقوى مسلسل كوميدي السنة دي كمية التناغم ما بين أحمد فهمي وأكرم حسني رهيبة ومش بتخلي الإفيهات تخلص".

ويعرض مسلسل "رجالة البيت" على قنوات CBC، DMC، ON ويعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو، وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف.