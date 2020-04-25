شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر لجمهورها إيه رأيكم فى الحلقة الأولى من "فرصة تانية" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت الفنانة ايتن عامر علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوست تسأل فيه جمهورها عن رأيهم في الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" وأضافت إنها تعرف جيدا أنهم متضايقيبن من ريهام وهي اسم الشخصية التى تجسدها في مسلسل "فرصة تانية " وأشارت أن زياد هو الذى كان المفروض أن يحترم خطيبته ويرفض مقابلتها وأنها تلتمس العذر لريهام لانها تحبه من زمان وحياتها متوقفة عليه وطلبت رأيهم بصراحة

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فسخت خطوبتها بعد أقل من شهر بعدما اكتشفت خيانة خطيبها "أحمد مجدي" مع فتاة أخرى "أيتن عامر" كانت تجمعه بها علاقة قديمة، ورفضت كل محاولات خطيبها للصفح والغفران ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة ثانية".