شكرا لقرائتكم خبر عن السياسة والتاريخ والخيال والواقع فى" النهاية " ليوسف الشريف ( صور ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ حلقته الأولي وجذب مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف أنظاروعقول المشاهدين في كل أنحاء الوطن العربي بما ناقشه من قضايا اختلطت فيها السياسة مع التاريخ مع الخيال والواقع فقد تنبأ المسلسل بانهيار الولايات المتحدة الامريكية والقضاء علي اسرائيل وحررالعرب القدس ودمروا اسرائيل وعاد الصهاينة لدولهم التي كانوا قد تركوها وتجمعوا في فلسطين وعادوا الي الشتات الذي كانوا يعيشون فيه قبل اغتصابهم القدس .



ناهد السباعي في مسلسل النهاية

تلك هي الحقيقة التي يؤكدها مدرس تاريخ لتلاميذه في مشهد بالحلقة الأولي ويحكي لهم التاريخ الحقيقي لكنه فجأة يقتحم مركزه التعليمي قوات نزلت بمراكب فضائية ويقرروا محاكمته ويقتلون أحد الاطفال ويقرروا نفيه لمركز الاشعاع النووي بتهمة التشويه برغم إنهم هم من يشوهون التاريخ فالمشهد يحمل الكثير من الدلالات والمعاني والمضامين عما سيحدث في المستقبل .



عبد الرحيم حسن في مسلسل النهاية

وبدأت أحداث مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف أمس باستعراض شكل الحياة بعد ١٠٠ عام فالحياة اصبحت كلها " تاتش " باللمس كل ركن في المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شئ عن صحتك و عن ما يدور حولك في العالم فنري المهندس زين ( يوسف الشريف) وزوجته الفنانة ناهد السباعي في منزلهما فالزوجة تغسل الملابس في غسالة حديثة جدا باللمس ويتلقي الزوج مكالمة من زميل له في العمل عبر شاشة تفتح بمجرد الاشارة لها باصبعه فيري من يحدثه عبر شاشة امامه ويظهر الفنان أيمن الشيوي زميل المهندس زين في عمله لكنه ينذره ويحذره من أفكاره وبحثه الذي يقوم باعداده عن الخلية وحل أزمة الطاقة ويظهر حقد وغيرة زملائه في العمل من أفكاره ونجاحه .



سهر-الصايغ

كان المسلسل قد بدأ بحلم ظهر فيه النجم محسن محي الدين واستيقظ يوسف الشريف من ذلك الحلم او الكابوس وهو في سريره وبدأ يتعامل مع التكنولوحيا المتطورة لشكل الحياة مستقبلا فكل شئ من خلال اللمس وداخل أحداث المسلسل يتوقع المؤلف عمرو سمير عاطف ان تكون حياة الانسان عبر مكعب طاقة فهو بديل العملة فلا يوجد عملة بعد ١٠٠ عام من الآن وكل حياة الانسان من خلال هذا المكعب الذي يتم شحنه وبه كل حياته فيأكل ويشرب ويدفع فواتيره بهذا المكعب .



مسلسل النهاية

Advertisements

يوسف الشريف بسبب أفكاره نشاهد لجنة تحقق معه وتوجه له اتهامات وانذار شديد اللهجة له بالطرد من عمله لانه ارتكب جريمة عصيان بخروج عن التعليمات والقواعد ولكن يوسف الشريف يتركهم ويخرج ليدخل سوبر ماركت به مخبأ سري يخرج منه علي مكان آخر به أطفال وتلاميذ في ملجأ يقوم بتعليمهم فلسفة الطاقة ويشرح لهم ازمة الطاقة في العالم وكيفية حل تلك الازمة ويؤكد لهم ان الشمس هي المصدرالاساسي للطاقة وذلك بعد نفاد البترول في العالم وان مكعب الطاقة هو المستقبل ويشرح لهم ايضا الشمس هي المصدر الاساسي للطاقة وهي التي كانت السبب في وجود البترول الذي اختفي من العالم ويشير المسلسل في مشهد السوبر ماركت الي فكرة الاستغلال والاستهلاك من خلال الاتصالات وعالم المحمول ويقابل داخل السوبر ماركت شخص موتور " حسام داغر " الذي يصرخ في وجه يوسف الشريف قائلا : الحرب جاية جاية



يوسف الشريف في النهاية

ناهد السباعي" المهندسة رضوي" زوجة يوسف الشريف تقرر توقيع جزاء علي " صباح " سهر الصايغ ونعرف من اصدقائها في العمل انها تتربص بها لأنها كانت ستتزوج زوجها المهندس زين " يوسف الشريف " ويدور حوار بينها وبين أحمد وفيق حول عملها وطبيعته وترقيتها وما هو المطلوب منها .

وفي مشهد آخر ليوسف الشريف نجده يقابل زين " جد " احد التلاميذ وهو الفنان عبد الرحيم حسن الذي حارب مع العرب ضد تحرير القدس ونفهم من حديثه مع يوسف الشريف انه يعرف والده وان والده كان مدرس تاريخ ونفهم ايضا انه كان له أخ يشبهه وقد اختفي تماما ويتناقشوا حول " انرجيكو " وهي مجموعة تكتل ويسأله الجد عن ابنه فارس الذي اختفي منذ فترة ولا يعرف طريقه ثم يمنحه شريحة بها كل بياناته ليبحث له عنه ثم يبارك الجد ليوسف الشريف علي مولوده القادم ويمنحه هدية ألبوم صور ويحكي له عن الماضي وكيف كانت الحياة قبل .



يوسف الشريف وناهد السباعي في النهاية

عمرو عبد الجليل في شخصية "الريس عزيز" يعمل في القدس وهو يبيع ويصنع أجهزة تعويضية " قطع غيار " فتأتي له سهر الصايغ لتطلب منه أجهزة لوالدها المريض ولكن عمرو عبد الجليل يرفض طلبها لأن ما تطلبه من أجهزة محرمة وأنه تم منع استخدامها وبيعها بموجب قوانين دولية ويقول لها : طلبك مش عندي ويتضح أن تخوف عمرو عبد الجليل في شخصية الريس عزيز أنه يخاف من تصنيع روبوت فقد وضع قانون يجرم انتشار الذكاء الاصطناعي لأنه سيحول البشر لخارقين وهذه كانت كارثة ستحدث لان الروبوت بدأ يقتل الانسان ليحل مكانه .

ويشك عمرو عبد الجليل في " صباح " سهر الصايغ وعن طريق شريحة " صباح " التي نسيتها لدي عمرو عبد الجليل والتي بها بياناتها يذهب إلي منزلها ويدخل لكنها تلمحه فتمسك بمطرقة وتضربه بها علي رأسه فيقع فاقدا الوعي ولكننا نعرف سر تجميعها للاجهزة التعويضية من عند عمرو عبد الجليل فهي تصنع روبوت يشبه المهندس زين " يوسف الشريف " لأنها تحبه وكانت ترغب في الزواج منه وهذا هو السر الذي ذهب عمرو عبد الجليل ليكشفه وتنتهي الحلقة بمشهد نري فيه تجميع لانسان آلي يشبه يوسف الشريف فمسلسل " النهاية " ليوسف الشريف يحاكي الواقع والمستقبل ويتوقع نهاية العالم بعد ١٠٠ عام .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.