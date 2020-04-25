شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى اللبناني وسام بريدى يهاجم برنامج رامز جلال: أبشع برنامج مقالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامي اللبناني وسام بريدي، هجوم قوي، على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يستقبل فيه المشاهير والفنانين في البرنامج ومن ثم يقوم بربطهم في أحد الكراسي ويشرع في تعذيبهم عن طريق إغراقهم في المياه وصعقهم بالكهرباء.

وكتب الإعلامي اللبناني تغريدة عبر تويتر قائلاً "في أبشع وأسخف من برنامج المقالب والأسخف هني المشاهير يلي بيروحوا يبهدلوا حالن وهني عارفين بالضرب. اشبعوا وخلوا عندكن شوية كرامة. تحية لرامز جلال مش الحق علي هو شاطر وبالفلوس كل شيء بصير مقبول".

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تغريدة وسام بريدي

وعلى سياق متصل، عاد النجم رامز جلال إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، قادماً من دبى، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث تواجد رامز فى دبى على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه فى الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذى يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعودة التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورورنا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التى فرضتها الحكومة.