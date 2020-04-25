شكرا لقرائتكم خبر عن عضلة القلب ملهاش تمرين..جانب أخر من حياة ذا ماونتن GOT بمقالب زوجته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الممثل الأيسلندي هافثور يوليوس بيورنسون صاحب لقب "ذا ماونتن"، فى المسلسل الشهير Game of Thrones، بالضخامة، ووفقاً للكثير من التقارير الأجنبية، فأنه تربع على عرش مسابقة أقوي رجل في العالم لعدة سنوات حيث يتخطى طوله 2 متر و5 سنتيمتر، ويبلغ وزنه 193 كيلو.

وفي مقطع فيديو جديد نشرته زوجته كيلسي هينسون، كشفته فيه الجانب الأخر من حياة العملاق داخل منزله، والتقطت فيه لقطات خوف زوجها "ذا ماونتن" من بعض حركاتها المخيفة له على غفلة في المنزل، ونشرته عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، ليحصد عدد مشاهدات بعشرات الآلاف خلال ساعات قليلة.

تربع نجم GOT، على عرش أقوى رجل فى العالم على مدار العامين السابقين، حتى خسر نزاله الأول في يونيو الماضي ليحتل المركز الثالث فى مسابقة أقوى رجل فى العالم لعام 2019، وفى تصريح سابق للممثل الإيسلندى، لصحيفة نيويورك تايمز، قال "يجب على المشاركين فى مسابقة أقوى رجل فى العالم، العمل والتدريب لمدة 365 يومًا فى السنة من أجل التتويج باللقب، وأن يكونوا مهووسين تمامًا بذلك التتويج لكى يأتى".

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وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.