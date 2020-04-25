شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ليالينا 80" حلقة أولى.. ظهور خاص للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أحداث مسلسل "ليالينا 80" الحلقة الأولى بمشهد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والمسلسل بطولة النجم إياد نصار وغادة عادل، ويخوضان به سباق مسلسلات رمضان 2020 ويعرض على قناة CBC.

وشهدت الحلقة ظهور خاص للراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على شاشات التليفزيون فى البيوت والمقاهى وشوارع وسط البلد وسط حزن شديد وقت استشهاد ومقتل محمد أنور السادات.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا 80"، فى فترة الثمانيات، بظهور الفنانة صابرين بالمقابر، وهى تبكى لزوجها من صعوبة الحياة بعد وفاته، وعودة الفنان إياد نصار من الخارج، كما ظهرت غادة عادل بلوك جديد فى فترة الثمانينات، وهى تعمل بإحدى الشركات مع الفنان محمد الشقنقيرى، حيث حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها "هشام"، ويجسده إياد نصار بسبب صرفها للأموال التى كان يرسلها من الخارج وشراء سيارة خاصة بها ووصفها بالبرود وعديمة المسئولية .

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ويواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل "ليالينا 80" بحى عماد الدين فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث مقرر أن يستمر إياد فى تصوير دوره طوال الأسبوع الأول من الشهر الكريم وبعدها يودع العمل نهائياً.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.