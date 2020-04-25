شكرا لقرائتكم خبر عن وحشنى الأمان معاك..منة بدر تيسير تحيى ذكرى ميلاد والدها الراحل رائد فن الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الشابة منة بدر تيسير، ذكرى ميلاد والدها الراحل بدر تيسير، رائد فن الديكور فى مصر والعالم العربى، الذى يوافق اليوم، السبت، 25 إبريل.





ونشرت منة، صورة لها مع والدها الراحل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "النهاردة يوم ميلاد أبويا الله يرحمه، وحشتنى يا بابى أكتر ما قلبى قادر يستحمل، وحشتنى حنيتك، حضنك، عينك وهى بتبصلى، وحشنى الأمان معاك، ربنا يرحمك ويغفر لك".



منة بدر

وأضافت منة: "بدعى ربنا طول الوقت تكون حاسس بيه لأنك الوحيد اللى هتعرف ايه اللى جوايا اللى عمرى ما بعرف أعبر بيه، حد نفس ترجعلى تانى وترجع نفسى اللى رحت ومش عارفه أرجعها والنور اللى انطفى جوايا، خليك واخد بالك منى لأنى وجودك كان بيطمنى وينورنى وبيخلينى بعرف أخد بالى من نفسى، وحشنى الأمان معاك، انت بدر اللى ناقص وعمره ما هيرجع تانى ليا، ادعوا لأبويا فى ظهر الغيب برحمة ومغفرة".

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يذكر أن منة تيسير شاركت مؤخرا فى مسلسل نصيبى وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتى من تخون" من بطولة الفنان طارق صبرى، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، إنجى خطاب، من تأليف عمرو محمود ياسين ،اخراج مصطفى فكرى.

كما شاركت منة أيضا، بدور "ألفت" فى مسلسل "أهو ده اللى صار"، مع النجمة روبى، أحمد داوود، محمود البزاوى، سوسن بدر، محمد فراج وعلى الطيب وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الراحل بدر تيسير، هو مهندس ديكور مصرى، تخرج من مدارس القديس يوسف المارونية بالقاهرة، ثم التحق بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، تخصص فى الديكور وتنسيق المشاهد الدرامية، له إسهامات عديدة بالدراما المصرية كمهندس ديكور لأعمال مميزة منها، وتوالت الأحداث عاصفة، أولاد آدم، اليقين، بين القصرين، قصر الشوق، يوميات ونيس، أحلام عادية، أبناء ولكن، لما التعلب فات، قصة الأمس، العندليب، الحقيقة والسراب، حارة الطبلاوى.