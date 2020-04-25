شكرا لقرائتكم خبر عن "خلاص يا جورج جوعتنى" ظهور مميز وكوميديا لكريم محمود عبدالعزيز فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهور خاص للفنان كريم محمود عبد العزيز، ليقدم دور عسكرى صعيدى ، ضمن أحداث الحلقة الأولى بمسلسل " الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، حيث دار حديث كوميدي بين ثلاثة عساكر من الصعيد فى المعسكر عن قدوم الإجازة وأكل البط والوز، قائلا لاحد زملاءه خلاص يا جورج جوعتنى.

كما استعرضت الحلقة عائلة الإرهابى عشماوى والتى تكونت من شقيقته الفنانة دينا فؤاد وزوج شقيقته أشرف مصيلحى، ووالدته حنلم يوسف.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.