شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز زوجة متسلطة تمنح الزعيم مصروفه فى أولى حلقات "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل فلانتينو ظهور الفنانة دلال عبد العزيز والتي تجسد دور عفاف عصمت زوجة الزعيم عادل امام، وظهرت دلال وهي زوجة متسلطة تمنح زوجها مصروف اسبوعي وتتحكم في حياته بشكل كبير ماذا يأكل وماذا يرتدي وتتعامل معه وكأنه ابنها تتحكم فيه، حيث تدير معه مدارس فلانيتينو ويستعدان لافتتاح فرع جديد للمدرسة بالدرب الاحمر.

وتظهر الأحداث حالة العند بين عفاف وفلانتينو حيث تذهب لتستلم المدرسة بعد دهانها إلا أنها ترفض استلامها وتطلب العديد من التعديلات إلا إنها عندما تعلم أن فلانتينو كان يريد نفس التعديلات فتتراجع وتوافق علي الدهانات.

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عرضت قناة dmc، الحلقة الأولي من مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل امام، وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعى، حول "نور عبدالمجيد" الشهيربفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.