شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى:"لو لقيت فنان مش عاجبك شغله إنصحه وبلاش تهده وتشتمه بأهله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان محمد الشرنوبى، أن يكون انتقاد الفنانين على أعمالهم وليس انتقادهم بالسب والشتائم، قائلا: "بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجة مش على هواك، لأن أهله دول أكيد ناس محترمة".

وكتب الشرنوبى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لو لقيت فنان مش عاجبك شغله انصحه، حاول تحس إنه بنى آدم وممكن يبقى مهتم يعرف الناس بتقول عليه إيه، فلو لقاك بتنتقده يعرف يستفيد من انتقادك، بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجة مش على هواك، لأن أهله دول أكيد ناس محترمة ملهمش علاقة باللى بيقدمه".





من ناحية أخرى، قام الفنان محمد الشرنوبى خلال لقاءه فى برنامج on set على قناةon ، التى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى، بخوض تجربة جديدة باختبار ذاكرته فى معرفة بعض التواريخ والأرقام المهمة فى حياته.

جاء ذلك من خلال بعض الأرقام التى طرحتها عليه الإعلامية شيرين حمدى ليقول بماذا تمثل له، وتعرفنا من خلال تلك الفقرة أن 4 يناير هو يوم ميلاد محمد الشرنوبى، وأنه لم يطرح سوى ألبوم واحد فقط ومعاد الألبوم القادم فى 2021، وأن أول عمل يقدمه كممثل كان عام 2008، وكان حينها لم يتخط عمره اثنى عشر عاما .

وصرح الشرنوبى خلال اللقاء أنه وخطيبته راندا كانوا أصدقاء قبل الخطوبة إلى أن تقابلا صدفة فى الساحل ومن هنا بدأت العلاقة تتوطد حتى بدأت قصة الحب، وأضاف كان من المفترض أن يكون موعد الزفاف الشهر القادم وبسبب منع التجمعات تم تأجيله إلى أن تنتهى أزمة كورونا.

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وعبر الشرنوبى عن حبه الشديد لمحمد صلاح عندما سئل عن رقم 11، وقال أتذكر به صلاح دائما، فأنا من عشاقه وأفتخر به كونه مصريا فأصبح مثله مثل الأهرامات عند الغرب.