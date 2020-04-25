شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا سخر شقيق أحمد العوضي من دوره فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، أمس الجمعة، و شن الجمهور هجوما حادا على الدور الذي يجسده الفنان أحمد العوضي والذي يقدم في المسلسل دور الإرهابي هشام العشماوي، وانعكس كرههم للشخصية الحقيقية على أحمد العوضى، موجهين له رسائل تهديد و كره .

كما سخر منه شقيقه إسلام ونشر صورة للنجم محمد هنيدي من فيلم "فول الصين العظيم" ويظهر عليه الكراهية وكتب عليه قائلا: "وأنا بتفرج على الاختيار وأنت قاعد جنبي".



اسلام العوضى

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

كما أعرب الفنان كريم محمود عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، والذى بدأ عرضه أمس الجمعة، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة.

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ونشر كريم، المشهد الذى قام به في مسلسل الاختيار عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب قائلا:" شرف كبير جداً ليّا اشتراكي كضيف في مسلسل مهم جداً و تجسيد شخصية جُندي بطل استشهد في أبشع عملية إرهابية فخور إني برد جزء بسيط جداً لا يُذكر لأرواح رجال أبطال تحية لهم ولكل شهداء الوطن شكر كبير لكل صناع هذا العمل".