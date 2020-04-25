شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق ياسمين عبد العزيز فى الحلقة الأولى من مسلسل "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ونحب تانى ليه"، بطلاق "غالية" ياسمين عبد العزيز من زوجها شريف منير "عبد الله"، لانشغاله دائماً وإهماله لها حيث تعمل فنانة تشكيلية وتدهورعلاقتهما ويبدومن المشاهد الأولى أن "غالية" تحبه بشدة وتحتاج فقط أن يعاملها بحب ورومانسية، لكنه يؤكد دوما أنه غير سعيد في حياته معها.

وتوالت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل في ذكرى زواجهما، واعتقاد "غالية" ياسمين عبد العزيز أن "عبد الله" شريف منير سيحضر لها مفاجأة ولكنه لا يفعل، فتجهز احتفالا رومانسيا في المنزل، لكنه يبدو غير مهتم بما تفعله، ثم يخرجان للسهر في أحد الأماكن، وهناك يتشاجر مع أحد الشباب بعدما وجده يتحدث مع زوجته، فتخبره "غالية" ياسمين عبد العزيز أنها تعاني من إهماله لها، بينما يدافع عن نفسه بأنه غير سعيد معها، فتطلب منه الطلاق، وينتهي الخلاف مساء، لكنه في الصباح يستجيب لطلبها ويطلقها، في موقف مفاجئ منه.

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وظهرت الفنانة سوسن بدر التي تجسد دور والدة "غالية" ياسمين عبد العزيز، والتي أعربت عن غضبها واستياءها لتغاضي ابنتها عن انشغال وإهمال زوجها لها، وحاولت أن تقنعها بأنه يقوم بخيانتها، واعترضت على كلامها جدة "غالية" ووالدة سوسن بدر التي تجسدها الفنانة ليلى عز العرب وحاولت أن توقف سوسن بدر عن اقناع ابنتها بخيانة زوجها لها.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة.