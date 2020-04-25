شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تقدم أفضل أدوارها فى " النهاية " مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم الفنانة سهر الصايغ أفضل أدوارها في مسلسل " النهاية " مع يوسف الشريف حيث تجسد شخصية " صباح " حبيبة المهندس زين التي لم تتمكن في الزواج منه فتقوم بعمل نسخة " روبوت " تشبهه تمام وتجمع كل محتوياتها من عند الريس عزيز وهوالشخصية التي يجسدها الفنان عمرو عبد الجليل .

والحقيقة ان الفكرة قد تبدو في البداية كوميدية أو خيالية لكنها ربما ستتحول لواقع قريبا وستشكل كارثة كونية حيث أن كل إنسان لم يتمكن من الزواج بآخر وهو مازال يحبه ربما يصنع مثله .



سهر الصايغ في مسلسل النهاية مع عمرو عبد الجليل

الفنانة سهر الصايغ ظهرت في الحلقة الأولي من العمل وقدمت أداء سهل ممتنع برغم صعوبة الشخصية التي تقدمها فهي تحب يوسف الشريف وكانت ستتزوجه لكنه تزوج من رئيستها في العمل " ناهد السباعي " فتقرر استنساخ شبيه له " إنسان آلي " تجمع مكوناته .

سهر الصايغ لها طريقة أداء مميزة وتعبر بشكل كبير من خلال عينيها أكثر من التعبير بجمل وكلمات من الحوار داخل المسلسل وانتهت الحلقة باعتدائها علي عمرو عبد الجليل حينما اكتشف ما تفعله من تجميع أجهزة ووضع ذكاء اصطناعي لها لتصنع شبيه للمهندس زين " يوسف الشريف " .

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مسلسل النهاية يقدم سهر الصايغ بشكل مختلف ومن الواضح أنها " اشتغلت " علي الشخصية التي تقدمها ورسمت ملامحها جيدا ولذلك كانت صادقة في تقديمها فخرجت بهذا الشكل الذي نال اعجاب وإشادة المتابعين للحلقة الأولي



الفنانة سهر الصايغ

يذكر ان عمرو عبد الجليل في شخصية "الريس عزيز" يعمل في القدس وهو يبيع ويصنع أجهزة تعويضية " قطع غيار " فتأتي له سهر الصايغ لتطلب منه اجهزة لوالدها المريض ولكن عمرو عبد الجليل يرفض طلبها لأن ما تطلبه من أجهزة محرمة وانه تم منع استخدامها وبيعها بموجب قوانين دولية ويقول لها : طلبك مش عندي ويتضح أن تخوف عمرو عبد الجليل في شخصية الريس عزيز أنه يخاف من تصنيع روبوت فقد وضع قانون يجرم انتشار الذكاء الاصطناعي لأنه سيحول البشر لخارقين وهذه كانت كارثة ستحدث لان الروبوت بدأ يقتل الانسان ليحل مكانه .

ويشك عمرو عبد الجليل في " صباح " سهر الصايغ وعن طريق شريحة " صباح " التي نسيتها لدي عمرو عبد الجليل والتي بها بياناتها يذهب الي منزلها ويدخل لكنها تلمحه فتمسك بمطرقة وتضربه بها علي رأسه فيقع فاقدا الوعي ولكننا نعرف سر تجميعها للاجهزة التعويضية من عند عمرو عبد الجليل فهي تصنع روبوت يشبه المهندس زين " يوسف الشريف " لأنها تحبه وكانت ترغب في الزواج منه وهذا هو السر الذي ذهب عمرو عبد الجليل ليكشفه وتنتهي الحلقة بمشهد نري فيه تجميع لإنسان آلي يشبه يوسف الشريف فمسلسل " النهاية " ليوسف الشريف يحاكي الواقع والمستقبل ويتوقع نهاية العالم بعد ١٠٠ عام .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.