شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون لـ أحمد مجدى: "بقى بتخون القمر ياسمين صبري مع القمر آيتن عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها بصورة من التعليقات التي جاءت لها على الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية التي تشارك فيه مع ياسمين صبري وأحمد مجدى، حيث نشرت الصورة على حسابها على إنستجرام، وعليها كلمة:" حد يخون القمر دى مع القمر دى"، وذلك بسبب أحداث الحلقة الأولى حيث تم فسخ الخطبة بين أحمد مجدي والذي يؤدي شخصية زياد وبين ملك "ياسمين صبري" بسبب ريهام والتي تجسدها آيتن عامر.



آيتن عامر

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بحفل خطوبة ملك – ياسمين صبرى – وزياد – أحمد مجدى، بعد قصة حب كبيرة، وذلك فى حضور عائلة ملك التى تتكون من والدتها نهال عنبر ووالدها محمد أبو داود، شقيقتها مريم – هبة مجدى المتزوجة من مدحت – دياب – ولديهما طفلة تدعى زينة.

بعد مرور شهر على الخطوبة تتواجد ملك مع شقيقتها مريم وصديقتها سارة الشامى فى أحد المولات، وفجأة تجد ملك زياد فى المول مع ريهام – أيتن عامر- لتغضب ملك من المشهد، خاصة أن هناك صلة معرفة بريهام بأنها كانت تطارد زياد منذ فترة، وفجأة تخلع ملك دبلتها وتعطيها لزياد وتغادر المكان ويحاول زياد اللحاق بها ليوضح لها الأمور ولكنها ترفض وتنهى ملك علاقتها بزياد تماماً.

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تقود ملك السيارة ويطاردها زياد ويحاول الاتصال بها أو إيقافها ولكنها تنفعل وترفض كل محاولاته، ويظهر مدحت، صاحب معرض سيارات وفى مشاكل مع زوجته مريم طول الوقت، وفى نفس الوقت يطارد زياد ملك فى كل مكان لمحاولة إعادة المياه لمجاريها إلا أنها ترفض عودتها له رغم حبها الكبير له بعدما اعتبرته خائنا.

"فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.