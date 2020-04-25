شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أيتن عامر تطلب يد أحمد مجدى للزواج بالحلقة الأولى من "فرصة تاينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة أيتن عامر خلال الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بدور فتاة تدعى ريهام، ولم تكشف الحلقة الكثير عن شخصيتها، إلا أنها كانت نقطة التحول بعدما تسببت فى فسخ ملك – ياسمين صبرى – خطوبتها من زياد – أحمد مجدى – حيث قابلت الأخير فى أحد الاماكن التى تواجدت فيها ملك وشقيقتها وصديقتها وشاهدتهما يجلسان سوياً.

وفى مشهد لافت خلال الحلقة الأولى، طلبت ريهام – أيتن عامر – الزاوج من زياد – أحمد مجدى، ليس ذلك فقط بل عرضت عليه مقابل كذلك وهو السفر إلى ديى والعمل فى شركة والدها هناك، حيث اعترفت له أنها تحبه منذ فترة وأكثر من ملك، ولكن تمسك زياد بحبه لملك رغم أنها فسخت خطوبتها منه، ولكن فى النهاية وافق زياد على الزاوج من ريهام بعدما فشلت كافة مساعيه للعودة إلى ملك.

وأظهرت الأحداث أن ريهام كانت على معرفة سابقة بزياد ودائماً من تحاول التقرب منه، وأن ملك تعلم ذلك ولا تحب ريهام وهذا كان السبب فى غضبها الشديد عندما وجدتها معه، ويبدو أن الحلقات المقبلة ستشهد صراعات بين ملك وريهام خاصة وأن زياد ذهب إلى ملك بعد حادث انقلاب سيارتها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



ايتن عامر واحمد مجدى فى فرصة تانية

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ايتن عامر فى مشهد من فرصة تانية



ايتن عامر فى فرصة تانية