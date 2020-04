شكرا لقرائتكم خبر عن إليشا كيز تطلق أغنية "Good Job" تحية للأبطال المجهولين فى أزمة كورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة الأمريكية أليشيا كيز، أغنيتها الجديدة "Good Job"، المُخصصة لأبطال مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر شبكة " CNN" الإخبارية.

وأدت أيقونة الموسيقى العالمية، الفائزة بجوائز جرامى 15 مرة، أغنيتها، مساء الخميس، فى "CNN TownHall"، وستصبح أغنية أليشيا كيز، جزءً من حملة CNN Heroes الجديدة، للاحتفاء بالناس العاديين الذين برزوا كأبطال خلال أزمة كورونا.

كانت أليشيا كيز قد كتبت الأغنية مع زوجها المنتج سويز بيتز فى العام الماضى، حيث كان غرضها إلقاء الضوء على الأبطال المجهولين فى حياة "كيز" والاحتفاء بهم، مثل والدتها، وفى أعقاب وباء فيروس كورونا، أدركت أليشيا أن رسالتها فى الأغنية تتناسب تمامًا مع اللحظة.

ولم تكن هذه هى التجربة الفنية العالمية الوحيدة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا، سواء للوعى أو إلقاء الضوء على جهود جميع العاملين فى الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس التاجى، فقبل أيام، عادت من جديد أغنية "باتا باتا" الشهيرة للمغنية الجنوب أفريقية المكافحة للفصل العنصرى ميريام ماكيبا، بإصدار وبكلمات جديدتين كوسيلة للمساعدة فى التغلب على تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وكانت الأغنية التى أطلقت فى عام 1967، مرادفة لنضال تحرير جنوب أفريقيا، لكن تمت إعادة كتابتها بشكل يشجع على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين، ومن جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، فى بيان: "بمجرد أن أطلق عليها الأغنية الأكثر بهجة فى العالم"، تمت إعادة تسجيلها "لنشر المعلومات والأمل فى زمن فيروس كورونا"، وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فى بيان، إن "أنجيليك كيدجو المولودة فى بنين، والتى تم توجيهها من ماكيبا، ستغنى النسخة الجديدة"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

"باتا باتا" تعنى "المس المس" فى إحدى اللغات الجنوب أفريقية، وقد عدلت بعض الكلمات فى النسخة المعدلة وجاء فيها "هذا الوقت من تفشى فيروس كورونا، ليس الوقت المناسب للمس.. يمكن للجميع المساعدة فى محاربة كوفيد 19.. ابقوا فى المنزل وانتظروا.. هذا ليس وقت باتا باتا.. نحن فى حاجة إلى الحفاظ على أيدينا نظيفة".

كما أطلقت ليدى جاجا، وبول مكارتنى، ورولينج ستونز، وبيونسيه، حفلًا خاصًا عالميًا من الموسيقى والكوميديا ​​والقصص الشخصية فيما وصفته جاجا بـ"رسالة حب" للعاملين فى الخطوط الأمامية الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حفل "عالم واحد: معا فى البيت" "The One World: Together in Home"، يتم بثه عبر قنوات تلفزيونية متعددة وبث مباشر عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم، ومن بين المساهمين الذين تم تصويرهم من منازلهم فى الحفل الذى استمر لمدة ساعتين، إلتون جون، وستيفى واندر، وديفيد بيكهام، والسيدات الأمريكيات الأوائل السابقات ميشيل أوباما، ولورا بوش، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان البريطانية.