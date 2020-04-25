دراسة تكشف إصابة الرجال بفيروس كورونا أكثر من النساء

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 02:59 مساءً - كشفت جامعة ” جونز هوبكنز ” الأمريكية في تقرير لها يوم أمس الجمعة عن دراسة تتحدث وجود دلائل تشير إلى أن تعرض الرجال للإصابة بفيروس كورونا أكثر من النساء وذلك لعوامل طبيعية وبيولوجية .
وتقول الدراسة التي أجرتها البروفيسورة ” سارة هوكس ” من كلية لندن الجامعية أن الرجال هم عرضة أكثر من النساء للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50-80% .
وعن الأسباب من وراء ذلك أشارت سارة هوكس إلى أن الاختلاف البيولوجي قد يكون أحد العوامل خاصة أن هناك أيضا فرقا في عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا بين الرجال والنساء .
بالإضافة إلى سلوك وطبيعة الرجل يمكن أن يكونا من الأسباب أيضا لافتة إلى أن كثيرا من الأمراض شائعة لدى الرجال أكثر من النساء بما فيها أمراض القلب والرئة نظرا لأن الرجال يدخنون أو يستهلكون المشروبات الكحولية أكثر .
كما يتعرضون للهواء الملوث أكثر من النساء بسبب خروجهم أكثر أو عملهم في قطاعات لا تعمل فيها النساء كثيرا بما فيها قيادة التاكسي والحافلات والشاحنات والجرافات .
وتابع التقرير : ” هناك عوامل أخرى لارتفاع معدلات الوفيات بين الرجال جراء الأمراض الفيروسية وهي أنهم يميلون لطلب الرعاية الصحية في وقت متأخر من الإصابة على عكس النساء .. وظهر ذلك بشكل واضح خلال وباء إيبولا الذي كان ضحاياه من الرجال أكثر بكثير من النساء ” .
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