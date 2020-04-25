اتهامات ضد ” فيفي عبده ” بإهانة مرضى الصرع

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 02:59 مساءً - شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوما واسعا ضد الفنانة ” فيفي عبده ” بسبب برنامجها ” خلي بالك من فيفي ” الذي تقدمه ويعرض على قناة ” mbc مصر ” وهو من نوعية برامج المقالب .
والتي تدور فكرته حول استضافة فنان في منزل فيفي وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع فتتعامل فيفي معها باعتبارها ملبوسة ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة .
وانتقد المتابعون هذا الأمر معتبرين ذلك إهانة لمرضى الصرع الذين لا يجب أن تقدم معاناتهم كمادة للسخرية واصفين ما يقدمه البرنامج بالجهل والعنصرية .
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