محمد الشرنوبي يوجه رسالة لمنتقدي الفنانين : ” بلاش تشتم بالأهل “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 02:59 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة له وجه من خلالها رسالة إلى منتقدي الفنانين والأعمال الفنية ولكن بطريقة سيئة بتوجيه السباب والشتائم لهم .

فكتب الشرنوبي قائلا : ” لو لقيت فنان مش عاجبك شغله انصحه .. حاول تحس إنه بني ادم و ممكن يبقى مهتم يعرف الناس بتقول عليه ايه .. فلو لقاك ب تنتقده يعرف يستفيد من انتقادك ” .

وتابع : ” بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجة مش على هواك لإن أهله دول أكيد ناس محترمة ملهمش علاقة باللي بيقدمه ” .