كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 02:59 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة له وجه من خلالها رسالة إلى منتقدي الفنانين والأعمال الفنية ولكن بطريقة سيئة بتوجيه السباب والشتائم لهم .
فكتب الشرنوبي قائلا : ” لو لقيت فنان مش عاجبك شغله انصحه .. حاول تحس إنه بني ادم و ممكن يبقى مهتم يعرف الناس بتقول عليه ايه .. فلو لقاك ب تنتقده يعرف يستفيد من انتقادك ” .
وتابع : ” بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجة مش على هواك لإن أهله دول أكيد ناس محترمة ملهمش علاقة باللي بيقدمه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يوجه رسالة لمنتقدي الفنانين : ” بلاش تشتم بالأهل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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