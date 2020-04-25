تعليق طريف من محمد هنيدي بعد هزيمته أمام أحمد السقا في «اغلب السقا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حل الفنان المصري محمد هنيدي ضيفا على الفنان أحمد السقا في أولى حلقات برنامجه “اغلب السقا”، الذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، ويعرض على شاشة MBC مصر.

وخلال الحلقة تنافس هنيديوالسقا في 6 ألعاب، من بينها لعبة كرة القدم، والتي تفوق فيها السقا، حيث فاز على هنيدي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما انتهت الحلقة بفوز السقا.

هنيدي علق على هزيمته في الحلقة بتعليق طريف، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عايز اعترف ان السقا وعدني يديني على كل جون فلوس عشان اسيبه يفوز”.

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وكان الفنان المصري أحمد السقا قد روّج لبرنامجه الجديد “إغلب السقا”، بنشره بوستر جديد للبرنامج، ظهر فيه بإطلالة مختلفة.

الفنان المصري ظهر في البوستر، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يرتدي قميص أبيض ممزق مع رابطة عنق سوداء، كما أطل حليق الرأس تماما، وهو اللوك الذي سيظهر به في البرنامج.

السقا أرفق البوستر بتعليق قال فيه: “استنونا في رمضان بالفورمات العالمي ‘Beat Your Host’ بالنسخة العربية #اغلب_السقا على شاشات @mbcmasrtv مين هيغلب السقا... رمضان”.

عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على تهنئة أحمد السقا ببرنامجه الجديد، على رأسهم النجمة منى زكي، والتي كتبت: “بالتأكيد سيكون ممتعا جدا”، كما كتبت الفنانة عبير صبري: “مبروك يا سقا”، وكتبت الفنانة هند صبري: “مبروك حبيبي”.