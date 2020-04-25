طلاق ياسمين عبد العزيز فى أول حلقات «ونحب تانى ليه».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “ونحب تانى ليه”، بإنطلاقة ساخنة، وهي طلاق “غالية” ياسمين عبد العزيز من زوجها شريف منير “عبد الله”، لانشغاله دائماً وإهماله لها.

وتعمل غالية فنانة تشكيلية وتتدهور علاقتهما ويبدو من المشاهد الأولى أن “غالية” تحبه بشدة وتحتاج فقط أن يعاملها بحب ورومانسية، لكنه يؤكد دوما أنه غير سعيد في حياته معها.

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وتوالت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل في ذكرى زواجهما، واعتقاد “غالية” ياسمين عبد العزيز أن “عبد الله” شريف منير سيحضر لها مفاجأة ولكنه لا يفعل، فتجهز احتفالا رومانسيا في المنزل، لكنه يبدو غير مهتم بما تفعله، ثم يخرجان للسهر في أحد الأماكن، وهناك يتشاجر مع أحد الشباب بعدما وجده يتحدث مع زوجته، فتخبره “غالية” ياسمين عبد العزيز أنها تعاني من إهماله لها، بينما يدافع عن نفسه بأنه غير سعيد معها، فتطلب منه الطلاق، وينتهي الخلاف مساء، لكنه في الصباح يستجيب لطلبها ويطلقها، في موقف مفاجئ منه.

وظهرت الفنانة سوسن بدر التي تجسد دور والدة “غالية” ياسمين عبد العزيز، والتي أعربت عن غضبها واستياءها لتغاضي ابنتها عن انشغال وإهمال زوجها لها، وحاولت أن تقنعها بأنه يقوم بخيانتها، واعترضت على كلامها جدة “غالية” ووالدة سوسن بدر التي تجسدها الفنانة ليلى عز العرب وحاولت أن توقف سوسن بدر عن اقناع ابنتها بخيانة زوجها لها.

والعمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.