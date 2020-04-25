شاهد هنا الزاهد بـ«لوك» بكيزة.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحاول الفنانة المصرية هنا الزاهد تعويض غيابها عن دراما رمضان 2020 بتفريغ طاقتها التمثيلية عبر فيديوهات، تتقمص فيها شخصيات مختلفة عبر تطبيق Tik Tok.

الزاهد فاجأت متابعيها بمقطع فيديو جديد، اختارت أن تتقمص فيه شخصية بكيزة، والتي جسدتها الفنانة المصربة سهير البابلي في الفيلم والمسلسل الشهير «بكيزة وزغلول»، والذي شاركت في بطولته أمام النجمة المصرية إسعاد يونس، وقد حاولت هنا التقرب من «لوك» بكيزة بالماكياج والأزياء والإكسسوارت.

هنا بررت غيابها عن المارثون الرمضاني الجارب بتصريح قالت فيه: «لم أجد الدور الذي يناسبني، فبعد مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي قدمته العام الماضي لم يعرض علي دور بنفس القوة»، وعن عدم مشاركتها في مسلسل «رجالة البيت» لزوجها، الفنان المصري أحمد فهمي، أوضحت: «المسلسل لم يعرض عليّ، فهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو منذ البداية، ولو طلعت معاهم كان يمكن أظهر كضيفة شرف، وأتمنى المسلسل ينجح ويحقق أصداء جيدة».

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وفي الوقت الذي غابت فيه هنا في دراما رمضان عن الشاشة، شاركت في بطولة مسلسل إذاعي أمام الفنان المصري أحمد حلمي، بعنوان «لف وأرجع تاني»، كما يشارك في بطولته؛ أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، والعمل تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.

يُذكر أن هنا الزاهد قد خاضت حديثاً تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج «هزر فزر» عبر شاشة cbc الفضائية، وتقوم فكرته على استضافة فريقين من النجوم، وتدور حولهما مسابقات طريفة، الأمر الذي تخلله الكثير من المواقف الكوميدية.