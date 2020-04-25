أحمد شحادة وتميّز لافت في مجال التسويق الرقمي

متابعة بتجــــــــرد: يحقق أحمد شحادة نجاحًا لافتًا في مجال التسويق الرقمي في لبنان والوطن العربي. ونجح “شحادة” صاحب شركة “أراب سونغ” في مجاله، حيث استطاع توثيق حسابات عدد كبير من المشاهير عبر موقع “إنستغرام”. ويرجع نجاح أحمد شحادة إلى تميزه في مجال التسويق الإلكتروني، فأبرم ميثاقية ثقة بينه وبين عدد كبير من أبرز المشاهير.

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