سعر الدولار في السودان اليوم السبت 25 أبريل

واصل الجنيه السوداني تعافيه أمام الدولار في السوق الموازية، اليوم السبت، بينما استقر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



واستقر متوسط صرف الدولار في السوق الموازية مسجلا 110 جنيهات، وفق وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تقوم السلطات بحملات مكثفة على تجار العملة وفرض عقوبات جديدة صارمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأغلق السودان أسواقا رئيسية وفرض عزلا شاملا على عاصمته الخرطوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 61.17 جنيه للشراء و61.47 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 67.85 جنيه للشراء و68.19 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو نحو 122 جنيها مقابل 123 جنيها أمس، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 139 جنيها مستقرا عند نفس سعر الأمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء و14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 176.84 جنيه للشراء و177.73 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 29.30 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي عند 31 جنيها، كما بقي الدينار الكويتي عند 245 جنيها.