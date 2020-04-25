ماغي بوغصن في مرمى أصالة، نجوى كرم، نوال الزغبي وغيرهن

مع انطلاق الحلقة الاولى من مسلسل “اولاد آدم” عبر شاشة MTV اللبنانية ومنصة شاهد، تلقت النجمة ماغي بو غصن سلسلة طويلة من المباركات حول المسلسل الذي تجسد فيه دور “ديما” قاضية تواجه ملفات شائكة وكبيرة.

وقد رصد موقع “الخليج 365” بعض تغريدات المشاهير الذين باركوا لماغي التي قامت بالرد على كل تغريدة بكثير من الحب والشكر، وهم:

النجمة أصالة أكدت أنها اختارت أن تابع “اولاد آدم” كم هو مسلسل مُتقن والكلّ مبدّع والرّائعة ماغي بوغصن ناضجة وعميقة وبسيطة .. براڤو للكلّ في هذا المسلسل”.

كما باركت النجمة نجوى كرم لماغي بوغصن في مسلسل “أولاد آدم” وتمنت لها التوفيق لان ماغي تستاهل كل خير.

أما النجمة نوال الزغبي، التي أكدت أنها ستتابع “اولاد آدم”، معبرة عن حبها المبير لماغي خاصة انها ممثلة كبيرة وتليق بها كل الادوار والنجاح.

أما المنتج مروان حداد أكد ان بعد مشاهدته للحلقة الاولى من “أولاد آدم ” على منصة شاهد بعدما حرمت من مشاهدته على شاشة “ام تي في” دون سابق انذار المسلسل يستحق المتابعة وللكلام تتمة”.

أما الكاتبة كلوديا مارشيليان باركت لماغي بوغصن وكل الممثلين بـ “أولاد آدم” أول حلقة جميلة جداً… معبرة عن حبها لماغي في الدراما.

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من جهتها هنأت الكاتبة والممثلة كارين رزق الله صديقتها ماغي بوغصن وكل النجوم في المسلسل يا رب كل النجاح.

بدورها جيسي عبدو هنأت صديقتها ماغي وقالت “شهادتي مجروحة فيك وبأدائك ألف مبروك”.

أيضاً الكاتب والممثل طارق سويد غرّد مباركاً لماغي على انطلاق مسلسل “أولاد آدم”، مشيراً ان مسلسلها في وجه مسلسل “بالقلب” لكن نجاحها هو نجاحه و نجاحه نجاحها.. مشيراً ان الجميع سينجح وسيحصدون نتيجة تعبهم وشغفهم انشالله بحبك.

اما وسام صباغ قال لماغي بوغصن: أداء رائع وإحساس صادق، وإتقان لكل تفاصيل الشخصية بخبرة كبيرة وحرفية، الف مبروك ماغي لك ولكل الزملاء وفريق العمل.

من جهة أخرى، يستكمل فريق العمل تصوير مسلسل “أولاد آدم، في لبنان يضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز.

العمل هو مسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.