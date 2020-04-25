بوستر "مسافة أمان" يثير غضب سلافة معمار..وتتساءل: مزحة أم حقيقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار بوستر مسلسل "مسافة أمان" الذي نشرته شركة "إيمار الشام للإنتاج الفني" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، غضب النجمة سلافة معمار واستهجانها، حيث نشرت الشركة بوستر للعمل معلنة أن "إيمار الشام" ستكون حاضرة في موسم دراما 2020 على قنوات التلفزيون السوري والتلفزة الجزائرية، عبر مسلسل "مسافة أمان" من تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو، والذي سيعرض على شبكة التلفزة الجزائرية القناة السادسة وعلى شاشة التلفزيون السوري القناة الأرضية وسورية دراما وعلى الفضائية السورية كذلك.

وهو الأمر الذي جعل معمار تعلق على بوستر الشركة المنتجة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، متسائلةً إن كان هذا البوستر حقيقة أم مزاحا في استهجان وغضب واضح لرفضها التصميم وكتبت في أول تعليق لها: "هالشي مزحة ولا حقيقة؟؟"، ثم كتبت في تعليق آخر لها: "في شركة محترمة بتنزل هيك بوستر".

وعلى ما يبدو أن البوستر الذي لم ينل رضا معمار، لم يستحوذ كذلك على إعجاب المتابعين، الذين عبروا بدورهم عن سخطهم من خلال تعليقاتهم، وطلب الكثيرون من الشركة المنتجة حذف البوستر، حيث كتب أحدهم: "إذا ما عندكون مصمم أنا بساعدكون".

ليعلق آخر: "أنا برأيي تستحوا ع حالكن وتمسحوا البوست وبلا مسخرة حاطين جسم عارضة أزياء ع وجوه الممثلين ع أساس نحنا لما بنتفرج ع مسلسل متل مسافة أمان منتفرج ع أجسامون استحوا ونزلوا بوستر متل الخلق".

وجاء في تعليق متابع ثالث: "عاملين البوستر ع برنامج الرسام".

وكتب آخر: "شركة إنتاج بتنتج مسلسل كامل ما بتصور بوستر خاص إلو؟ العمل اللي بدون بوستر صفر لأنو البوستر هو وجه العمل".

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يذكر أن مسلسل مسافة أمان عرض في الموسم الرمضاني الفائت 2019 وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم سلافة معمار وكاريس بشار وعبد المنعم عمايري وأنس طيارة وجرجس جبارة وقيس الشيخ نجيب ونادين تحسين بك وهيا مرعشلي وغيرهم من النجوم السوريين.

وكان أن تقرر عرض المسلسل مرة أخرى خلال الموسم الرمضاني الحالي على عدة قنوات عربية وسورية منها التلفزيون السوري.

الحرملك 2

يشار إلى أنَّ معمار تظهر هذا العام بمسلسل "الحرملك 2" تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا بشخصية "قمر" وكانت قد صورت مشاهدها في العام الفائت حيث تعرضت مع نهاية الجزء الأول إلى الوقوع بفخ مكائد "حنة" مما اضطرها للهروب من الخان لتتسلم حنة مكانها.

وظهرت في الحلقة الأولى التي عرضت أمس وهي تسعى إلى الانتقام من كل من تسبب لها بالأذية في الخان بمساعدة "ليمون- محمد خير الجراح".