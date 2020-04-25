كاريزما عابد فهد تنقذ رتابة الحلقة الأولى من "الساحر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت يوم أمس أولى حلقات مسلسل الساحر الذي ينافس به عابد فهد في هذا الموسم الرمضاني، ويقدم الفنان السوري في العمل شخصية "مينا" عالم فلك يقرر كشف المستور بخصوص تدخل مسؤولين كبار في عمليات التنجيم وبيعهم الأمل للناس، لينتهي الأمر بالقبض عليه، وتنتقل الأحداث بعدها إلى حياة مينا السابقة وكيف وصل إلى عالم التنجيم.

وتكشف الأحداث عن "مينا" البسيط الذي يملك كاريزما مميزة وخفة ظل تجعله محبوبا من الجميع، ويعمل دي جي في أحد النوادي، ويعاني بسبب إدمان شقيقه "عبدالهادي صباغ" في لعب القمار.

وحظي فهد بإعجاب الجمهور بسبب الستايل الذي اعتمده من ناحية اللوك وخفة الظل، وتقديمه شخصية شبهها الجمهور بشخصية جابر سلطان التي قدمها في مسلسل "طريق" إلى جانب نادين نجيم ولفتت أنظار الجمهور.

وتنوعت التعليقات بعد انتهاء الحلقة الأولى، حيث وصف الكثيرون الحلقة بالمملة والخالية من الأحداث، واصفين أن أداء فهد وحده الذي تمكن من إنقاذ الحلقة وشد الجمهور من أجل إكمال العمل.

فيما قال البعض إنهم سينتظرون لعرض المزيد من الحلقات لتقييم العمل، وأنه من المبكر الحكم عليه من الحلقة الأولى، مثنين أيضًا على أداء فهد وخفة ظله، وتقمصه للشخصية بطريقة متقنة، كما لفت عبدالهادي صباغ الأنظار إليه أيضًا، بالإضافة للفنان محمد حداقي والذي يبدو أنه سيقدم عملا مميزا معتمدا على خفة ظله.

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ويُشارك في بطولة الساحر الفنانة ستيفاني صليبا بدور كارمن، التي ظهرت بمشاهد قليلة وبسيطة في الحلقة الأولى، وبحسب المتوقع ستربطها علاقة وطيدة بمينا وقد تكون مفتاح دخوله إلى عالم الكبار وتحوله من دي جي بسيط إلى شخص مشهور في عالم التوقعات والتلفزيون.

يُذكر أن فهد كان قد اجتمع مع صليبا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "دقيقة صمت" الذي حقق نجاحا كبيرا، كما قدم شخصية جبران في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" إلى جانب كل من سلوم حداد وسمر سامي وعدد من النجوم وحقق العمل أيضًا نجاحا كبيرا.

هذا ويشارك الفنان السوري بالإضافة إلى "الساحر" في مسلسل "هوس" إلى جانب هبه طوبجي والذي يعرض على إحدى المنصات التي تبثً برامجها من خلال الإنترنت.