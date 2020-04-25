شكرا لقرائتكم درة تثير غضب الممرضات بمصر.. ونقيب التمريض: فيلم قذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار فيلم "يوم وليلة" ضجة في مصر بعد عرضه مؤخراً على الموقع الشهير يوتيوب، بسبب الإساءة لدور الممرضة، والذي تقوم ببطولته الفنانة التونسية درة، وخالد النبوي، وحنان مطاوع، وأحمد الفيشاوي.

وبدأت أزمة الفيلم بعد اعتراض نقابة الممرضين المصريين على العمل بسبب دور درة- والتي جسّدت شخصية ممرضة فقيرة ومطلقة تقوم بأعمال منافية للآداب داخل المستشفى، بسبب حاجتها المادية، كما تسرق - وبعض زميلاتها - الأدوية الخاصة بالمرضى لبيعها والتكسب منها.

بدورها وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض في مصر، اتهاما مباشرا لصناع فيلم "يوم وليلة" بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر، وقالت إن عرض الفيلم عبر موقع اليوتيوب يسيء لمعنويات "الجيش الأبيض" الذي يخوض الآن حربا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وناشدت الرئاسة المصرية بالتدخل لوقف عرض الفيلم.

وتابعت عبر مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "هي الدراما المصرية مش هترحمنا.. ليه مصر والعالم في وادي وهي في وادي تاني".

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كما أضافت أن فيلم "يوم وليلة"، للفنانة درة، يسيء لمهنة التمريض، وهناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذي لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن.

وأكدت نقيب عام التمريض، أن المجتمع أطلق على العاملين فى المنظومة الطبية جيش مصر الأبيض، وقدَّر دور الممرضات وأوصل رسائل قوية لهم شجعتهم على الدور الذي يقومون به، وتابعت: "فيلم يوم وليلة قذر، ويسء للتمريض.. مش هي دي شخصية الممرضة".

فيلم يوم وليلة

وأكدت نقيب عام التمريض، أنها كانت تعلم بأمر الفيلم ولذلك قامت برفع دعوى قضائية عليه، وفي ظل الظروف التى تشهدها مصر لم يعرض في السينما، وتابعت: ولكن فوجئنا أن الفيلم نشر على موقع اليوتيوب، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوقف عرض الفيلم ورفعه من السوشيال ميديا، وتابعت: "من فضلك يا ريس أوقف عرض الفيلم لأنه عامل للتمريض إحباط".

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" عرض بحفل افتتاح الدورة الأخيرة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وكان من المقرر عرضه بقاعات السينما المصرية بعد تصنيفه للكبار فقط، بقرار من الرقابة على المصنفات الفنية، ولكن تم إلغاء العرض بسبب أزمة فيروس كورونا، وقررت الشركة المنتجة عرضه عبر موقع اليوتيوب.