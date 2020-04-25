رامي رفعت يطرح «100 صلاة» بمناسبة رمضان

طرح الفنان رامي رفعت، نجم "صوت الحياة"، أغنية جديدة بعنوان "100 صلاة" بمناسبة شهر رمضان، وطرحها عبر قناته على موقع يوتيوب.

"100 صلاة" من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي، وتوزيع حمادة عصمت، وميكس وماستر محمد الجيار، والأغنية تتماشى مع أجواء رمضان وروحانياته.

يذكر أن آخر كليبات رامي رفعت كان "فك التكشيرة" الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة على اليوتيوب وكان دعوة للتفاؤل.

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