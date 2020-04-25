غولدن لاين" تجمع نجوم العرب والخليج بـ9 أعمال في رمضان

القاهرة – لايف ستايل
تدخل شركة "غولدن لاين" للمنتجين نايف وديالا الأحمر الموسم الجديد من بابه العريض انتاجاً وتوزيعاً، بمروحة من المسلسلات الضخمة تشمل مختلف الألوان الدرامية على المساحة العربية والخليجية، بالتعاون مع أبرز نجوم وكتاب ومخرجي الدراما، لتثبت حضورها كأحد أبرز شركات الإنتاج الفني في العالم العربي.
تدخل شركة "غولدن لاين" للمنتجين نايف وديالا الأحمر الموسم الجديد من بابه العريض انتاجاً وتوزيعاً، بمروحة من المسلسلات الضخمة تشمل مختلف الألوان الدرامية على المساحة العربية والخليجية، بالتعاون مع أبرز نجوم وكتاب ومخرجي الدراما، لتثبت حضورها كأحد أبرز شركات الإنتاج الفني في العالم العربي.
ويحضر فهد أيضاً في بطولة "الساحر" مع ستيفاني صليبا، عن قصّة سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد، بمشاركة محمّد حداقي ورودريغ سليمان وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وطارق الصباغ وعبد الهادي الصبّاغ في التمثيل، بينما غنى شارة العمل المطرب جوزيف عطيّة بعنوان "حافظك عن غايب".
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