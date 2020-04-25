إليسا تُمارس الرياضة بصحبة كلبها داخل "الحجر المنزلي"

بيروت ـ لايف ستايل نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت إليسا وهى تقوم بالتدريبات الرياضية بصحبة كلبها داخل الحجز المنزلى وعلقت قائلة "الكلاب ليس لديها سوى المودة والحب". حققت أغنية هنغني كمان وكمان للفنانة اللبنانية إليسا 4 ملايين ونصف مشاهدة بعد طرحها يوم 12 ابريل الماضي عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. وتقول كلمات أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان". Advertisements قد يهمك أيضا: إليسا تؤكَّد أنّ "البيجاما" غلبت الفساتين وتكشف كيف ظهرت "هنغني" للنور هيفاء وهبي تغني أغنية إليسا بصوتها وتكشف سبب مشاركتها بها

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