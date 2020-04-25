بيونسيه تُشارك في الحرب على "كورونا" وتتبرع بـ6 ملايين دولار لمكافحة الوباء

أعلنت النجمة العالمية بيونسيه التبرع بـ6 ملايين دولار لعدد من المبادرات خلال تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسى "Startsmall"، حيث يتم تقديم التبرع للتحالف الوطنى للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التى تعمل على تحسين الصحة العقلية.

وفى بيان على موقعها على الإنترنت قالت بيونسيه إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة، حيث قدمت الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التى توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياه ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبدأت بيانها قائلة: "تعيش العديد من العائلات فى مناطق تعانى من نقص الخدمات فى منازل تجعل من الصعب ممارسة التباعد الاجتماعى، وتواجه المجتمعات التى كانت تفتقر بالفعل إلى الأموال المخصصة للتعليم والصحة والإسكان معدلات إصابة ووفيات مخيفة، كما تفتقر هذه المجتمعات إلى إمكانية الوصول إلى الاختبارات والرعاية الصحية المنصفة".

وفى نهاية الأسبوع الماضى، قدمت بيونسيه الدعم للمجتمعات الأمريكية الأفريقية خلال الحفل الموسيقي المباشر One World: Together at Home. وقالت إنهم تأثروا بشدة بهذه الأزمة ... هذا الفيروس يقتل السود ومعدل مرتفع بشكل مثير للقلق هنا فى أمريكا".

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واختتمت بيونسيه بيانها بقولها: "هذه أوقات غير مسبوقة ، وسيتطلب الأمر جهودنا الجماعية لإحداث فرق".

كما نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "إن تأثير هذا الوباء بعيد المدى، وسيستغرق كل منا المساعدة في إحداث فرق. إذا كانت إحدى المنظمات التي ندعمها تتحدث إلى قلبك ، فيمكنك الانضمام إلينا والمساهمة".

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