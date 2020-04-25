سميرة سعيد تنشر فيديو من طفولتها وهي تغني لرمضان

نشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو من طفولتها، عبر حسابها على "إنستغرام"، عرضت من خلاله صورة قديمة لها كما سُمع صوتها وهي تؤدي أغنية "أقبلت يا رمضان"، وهو ما أشاد به متتبعوها، الذين اعتبر معظمهم أنها كانت تتمتع بالموهبة المميزة والصوت الجميل منذ سنوات عمرها الأولى.

وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من 20 ألف مشاهدة، كتبت: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة. أحببت أن أشارككم بها. كل رمضان وأنتم بخير، مطمئنين وآمنين".

ويشار إلى أنها أحدثت ضجة قبل ذلك بنشر فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع ابنها شادي في كواليس تصوير أغنية "أنت أقوى"، وأرفقته بالتعليق: "دايماً وجودك جنبي بيديني القوة لحظات من السعادة والفرح مع الحب".

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