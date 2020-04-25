فيلم يجسد حياة المغنية الأميركية الراحلة ويتني هيوستن

تعود ويتني هيوستن إلى الشاشة الكبيرة في فيلم روائي طويل عن حياة المغنية الأمريكية التي صعدت إلى قمة الشهرة ولكنها انتهت بإدمان المخدرات.

وقال عدد من المنتجين الأمريكان في بيان صحفي، إن الفيلم سيحمل اسم إحدى أشهر أغاني هيوستن "أريد أن أرقص مع شخص ما"، وقد وصفوا العمل بأنه "احتفاء بهيج مثير للعواطف والشجون" بحياة وموسيقى هيوستن.

وقال المنتجون في البيان إن كاتب السيناريو أنتوني مكارتن الذي كتب فيلم "بوهيميان رابسودي" سيضع سيناريو الفيلم بينما تجري مفاوضات في مرحلة متقدمة مع المخرجة ستيلا ميجي لإخراج الفيلم.

وغرقت هيوستن وهي في الثامنة والأربعين من العمر في حوض الاستحمام في فندق في بيفرلي هيلز عام 2012 عشية حفل توزيع جوائز جرامي بعد تناول جرعة من الكوكايين، وخاضت هيوتسن معركة مع إدمان المخدرات استمرت سنوات.

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وشاركت هيوستن في بطولة فيلم الإثارة الرومانسي "الحارس الخاص" عام 1992 وقدمت العديد من الأفلام الأخرى.

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