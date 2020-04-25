شاهيناز تطرح أغنية "حاولت أنساك" عبر مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - لايف ستايل طرحت الفنانة شاهيناز اغنية جديدة بعنوان "حاولت انساك" من البومها الجديد "حياتي أحلى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. تعد أغنية حاولت انساك، هي الثانية من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد حياتي احلي. يقول مطلع الأغنية: حبيبي الوحده قتلاني .. وبعدك عني خلاني .. بقيت مش عاوزه اعيش تاني .. كسرني يا عمري تنساني .. لقاك لو ثانيه بالدنيا .. بيحييلي الحنين فيا .. ياملكني ومش ليه .. رجوعك حلم احلامي .. تعالي حاولت انساك وماعرفتش .. تعالي حاولت انساك وماقدرتش

.. حبيبي عشانك عمري مايهمش .. ولسه حبيبي مستنيك". بينما حققت الأغنية نسبة استماع و مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات مصطفي الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين. Advertisements قد يهمك أيضا: شاهيناز تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد تحدي جديد لعشاق السياحة والسفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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