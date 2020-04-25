10 تصريحات جريئة لـ«إيناس الدغيدي»

تنطلقت أولى حلقات البرنامج الرمضاني الشهير «شيخ الحارة»، والذي تقدمه لأول مرة المخرجة إيناس الدغيدي، وهي مفاجأة جديدة من نوعها، بعد أن كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

ونكشف عن أخر 10 تصريحات جريئة من العيار الثقيل، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، في فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي، في دورته الماضية.

1- رفضت الزواج من شاذ جنسياً.

2- ماليش في الزواج العرفي.. وتزوجت مرة واحدة فقط.

3- محمد رمضان يمكن مقارنته بالفنان الراحل أحمد زكي لهذا السبب.

4- اسمي بيخوف المنتجين.

5- اختفائي ليس بإرادتي.

6- لهذا السبب أخجل من حضور المهرجانات الفنية.

7- محمد رمضان ظاهرة مثل عادل إمام ولن تنتهي سريعاً.

8- «السُبكية» تدنوا بفكر السينما.

9- عز والسقا وكريم عبد العزيز النجوم الأهم على الساحة الفنية الآن.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة من أبرزهم، محي إسماعيل، وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى علي، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، وغيرهم من النجوم.

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