دريد لحام ينفي ما نشر منسوبا إليه: "باطل أريد به باطل"

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"الخليج 365" من بيروت: نفى الفنان السوري، دريد لحام، في منشور عبر حسابه الموثق على الفيسبوك صحة ما ينشر منسوبا إليه مما وصفه بالكلام المسيء لدول أو الكلام الطائفي.

ورد لحام على ما وصفها بالتصريحات المسيئة التي انتشرت مؤخراً على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إليه، بالقول إنها "تصريحات تتضمن إساءات إلى دول وكلاما طائفيا باطلا أريد به باطل".

وأكد صاحب شخصية "غوار الطوشة" الشهيرة أن لا حسابات شخصية لديه سوى "الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء، وكذلك بقناة اليوتيوب الرسمية والتي تحمل اسمه".

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وقال إن "كل التصريحات التي تنسب إليه دون علمه أو إذنه، هي عبارة عن كذب وتلفيق" وإن "جميع الحسابات، عدا الحسابين المذكورين أعلاه، هي حسابات مزورة، وكل ذلك لا يعبر عن رأي الفنان دريد لحام".

وسبق للفنان السوري الكبير أن أكد أنه ليس لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، سوى صفحته الموثقة وقناته الرسمية على اليوتيوب.