تراند اليوم : "تريد العودة لطليقها".. أصالة تفاجئ الجميع بتصريح صادم



فاجأت الفنانة السورية أصالة، الجميع بتصريحات صادمة عن طليقها المخرج طارق العريان، لافتة إلى أنها تفتقده في أول أيام رمضان على مائدة الإفطار.

وقالت أصالة في تصريحات لها أنها ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات العام الجاري، مضيفة :" بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها".

وأضافت أصالة أنها تحمل في هذا الشهر كثيرًا من المشاعر بينها الندم على بعض ردود أفعالها، مضيفة: "اللي يكون بيتخللها هيك بتكون لحالها بتهد جبال وبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد".

وحمل بعض المتابعين تصريحات أصالة، إلى أنها تريد العودة لطليقها طارق العريان وأنها نادمة على ما حدث بينهما من مشاكل وصلت للطلاق والانفصال، مؤكدين أن حديثها عن افتقاده في حياتها هو أول طريق لعودتهما.