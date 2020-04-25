وزارة الثقافة تحتفل بذكرى تحرير سيناء على يوتيوب



تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء،و تعرض لاول مرة الفيلم التسجيلى موكب النصر، وذلك فى الخامسة مساء السبت 25 ابريل على قناتها باليوتيوب .

فيلم "موكب النصر" انتاج المركز القومى للسينما ، سيناريو واخراج سعد نديم،

مدير التصوير حسن التلمساني ويروى قصص من بطولات الجيش المصرى خلال حرب اكتوبر المجيدة والتى اعادت للامة العربية كرامتها.كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذى جسد قوة ارادة الشعب المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر، الى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال .ياتى الفيلم فى اطار عروض البرنامج الرقمى الرمضانى لوزارة الثقافة وضمن انشطة المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك.