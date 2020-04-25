شاهد.. الحلقة الثانية من برنامج رامز مجنون رسمي

ينتظر جمهور رمضان كل عام بمزيد من الفضول والشوق واللهفة، برنامج الفنان الكوميدي رامز جلال، وتدور الأسئلة فى الأذهان، حول فكرة البرنامج، بعد أن قام رامز جلال بعرض العديد من الأفكار فى برنامجه الرمضانى على مدى العشر سنوات السابقة، وكانت تحظى بالعديد من المشاهدات والإعجاب، ويطل علينا هذا العام من خلال برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي".

وبعد الانتهاء من المغامرة، يعبر الضيف عن غضبه الشديد حول ما قام بفعله رامز جلال، بينما ظهر البعض في الإعلان التشويقي وهم يضربون رامز بسبب المقلب الذي تم تنفيذه، يستضيف رامز العديد من النجوم أبرزهم غادة

عادل ونبيلة عبيد وفيفي عبده وياسمين صبري واللاعب التونسي علي معلول وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة بالوطن العربي.

وتستمر مقالب رامز جلال في الحلقة، عن طريق الملاهي أو أي مقالب أخري كما عودنا إلي نهاية الحلقة، وعندما يغادر الضيف الاستديو يتفاجأ بمقلب جديد، غير متوقع علي الإطلاق، والجدير بالذكر أيضا يتصدر برنامج مقالب رامز جلال مواقع التواصل الاجتماعي كل حلقة.

وكانت ضيف الحلقة الأولي من برنامج رامز مجنون رسمي عبر قناة أم بي سي مصر، الفنانة

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المصرية المشهورة غادة عادل، والجدير بالذكر أيضا تبلغ مدة الحلقة الواحدة من برنامج رامز جلال الجديد ساعة متواصلة تقريبا، وسنتابع معكم الحلقة لحظة بلحظة.

حلت الفنانة غادة عادل ضيف الحلقة الأولي من برنامج رامز مجنون رسمي الذي يعرض علي قناة أم بي سي مصر مع أذان المغرب مباشرة، وجلست غادة عادل علي كرسي الاعتراف أمام المذيعة وتم عرض مجموعة من الصور عليها، من بينهم صورة رامز جلال الذي فاجأة الجميع وخرج من الصورة، وقد أبتداء المقلب بتشغيل الكهرباء علي الكرسي التي كانت تجلس علية الضيفة.

لمتابعة ومشاهدة الحلقة 1 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 1 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 1 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).

برومو المسلسل