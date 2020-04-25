عادل إمام: نحن أمة لا تعرف المستحيل وقادرون على قهر «كورونا»

«فالنتينو» دراما تجمع بين الكوميديا والقيم الإنسانية.. وخروج العمل للنور أقوى رد على الشائعات

اختيار السيناريو أصعب ما يواجهنى.. ومشاركة الشباب فى أعمالى أهم أسباب النجاح

سعيد بالعمل مع أيمن بهجت قمر.. ويوسف معاطى شريك النجاح لسنوات طويلة

عادل إمام، فنان ذو علامة فنية بارزة فى تاريخ الفن المصرى والعربى، فهو حالة استثنائية فريدة من نوعها، فى عالم الفن السينما والدراما والمسرح، تعاقبت عليه أجيال كثيرة وظل هو علامة الجودة، فهو نموذج من العطاء والعمل، لكل موهبة فنية جديدة تريد ترسيخ اسم من ذهب فى عالم الفن المصرى والعربي. فأى فنان شاب عليه أن يدرس جيدا مشوار عادل امام، وكيف بدأ من الصفر حتى أصبح نجم العالم العربى الأوحد لمدة تقترب عن نصف قرن من الزمان.

يؤمن الزعيم أن العمل هو السمة الأساسية التى تجعل أى إنسان قادرا على بناء كيانه فى المجتمع، ويرى أن الحياة بدون عمل هى حياة مملة ولا يوجد بها أى متعة تماما، فالإبداع غريزة ارتبطت بحياة النجم الكبير عادل إمام ولا يمكنه الحياة بدونها، وهو ما يجعله متربعا على عرش النجومية باستمرار مهما تعاقبت عليه الأجيال، فيظل هو المعلم والمرجع الأساسى فى عالم الفن والتمثيل.

هذا العام يبحر الزعيم فى حكاية جديدة بعنوان «فالنتينو»، بعد غياب العام الماضى عن دراما رمضان والذى من المؤكد أفقدت الموسم أهم نكهاته الذى تعود الجمهور على مذاقها، وبعد شائعات كثيرة عن هذا العمل وعن قدرة الزعيم على الاستمرار قرر أن يكون الرد من خلال خروج «فالنتينو» للنور والعرض هذا العام.

ويرى أن الموسم هذا العام سيكون جيدا إلى حد كبير فى ظل الظروف الصعبة وأزمة وباء كورونا، وقال «نحن شعب وأمة لا تعرف المستحيل» وقادرون على عبور هذه الأزمة ولكن مع الالتزام بنصائح الوقاية.

فى حوار مع «الوفد» تحدث الزعيم عادل إمام عن مسلسله الجديد «فالنتينو»، وعن رؤيته للموسم فى ظل أزمة وباء كورونا وعن رؤيته للموسم من الناحية الفنية.

<< حدثنا عن حكاية «فالنتينو» هذا العام؟

ـ بطبعى دائما لا أتحدث عن أى عمل من أعمالى قبل عرضه بالكامل على الجمهور، لأنه هو صاحب الحكم الأول على جودة أى عمل ومن يقرر نجاحه بعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يمكننى أن أقوله عن العمل إننا عملنا واجتهدنا حتى نقدم للجمهور خلال الشهر الكريم عملاً فنياً يتمتع بكل مواصفات الجودة، والحكم فى النهاية للجمهور والنجاح من عند الله سبحانه وتعالى، وكعادتى سأصمت طوال العرض وأراقب ردود فعل الجمهور التى تشعرنى دائماً بقيمة ما أقدمه، وقيمة مشوارى الفنى وتعطى لى دفعة كبيرة من أجل الاستمرار.

<< يترقب الجميع مشاهدة عمل «كوميدي» خاصة من عنوان «العمل»، ما تعليقك؟

ـ الكوميديا هى روح الشعب المصرى ودائما نبحث عنها طوال يومنا حتى نستطيع استكمال الحياة، فوسط ظروف الحياة نجد أن الضحك والبسمة هى التى تجعلنا قادرين على تخطى الصعاب، وهذا هو المنهج الذى أعمل به دائما، ولكنى بطبعى لا أميل إلى الكوميديا فقط فى أعمالي، فلابد أن تكون هناك رسالة وقيمة إنسانية تقدم للجمهور وللشباب، وهذا ما سنشاهده فى العمل وأتمنى أن ينال

إعجاب الجمهور.

<< بعد تأجيل المسلسل العام الماضى، كثيرا من الشائعات انطلق لها العنان، كيف واجهت ذلك؟

ـ كل فنان معرض لهذا الموقف، وطوال مشوارى الفنى قابلت مثل هذه الأمور مرارا وتكرارا، ولذلك لم يأخذ الأمر حيز الانتباه، لأن ببساطة كانت هناك اسباب جعلتنا لم نتمكن من نهاية التصوير واللحاق بالموسم العام الماضى، الأسباب منها شخصية ومنها عملية ولكن لا علاقة لها بالجانب المادى أو الامور الأخرى التى اطلقتها الشائعات، ووسط هذه الموجة قررت أن يكون الرد كالعادة من خلال عرض العمل هذا العام وردود أفعال الجمهور، لأن فى هذه المواقف كثرة الحديث لا تجنى شيئا.

<< كثيرا ما تعطى للشباب مساحة كبيرة فى أعمالك.. ما تعليقك؟

ـ أنا أرى أن هذا أمر طبيعى للغاية، وأقول دائما العمل ليس عادل إمام فقط، ولكن كل من يشارك فى المسلسل له دور أساسى وفعَّال، بالإضافة إلى أننى مؤمن بالشباب لأنهم يتمتعون بفكر جديد لابد من إضفائه على المسلسل حتى يناسب الجميع وفى النهاية كل منا يؤدى ما عليه.

<< للمرة الثانية الخروج من عباءة الكاتب يوسف معاطى، كيف ترى ذلك؟

ـ الكاتب يوسف معاطى كاتب كبير وله أعمال مميزة، وطوال سنوات هو شريك أساسى فى النجاح، ولكن هناك أعمالا تفرض نفسها علىّ واشعر أن الوقت مناسب لتقديمها واريد أن اضيفها لسجل أعمالى، فبعد سنوات طويلة من العمل الاختيار أصعب ما يواجهني، فلابد أن اجد العمل الجديد والمضمون المختلف الذى استطيع من خلاله الظهور إمام الجمهور بالجودة والمستوى الذى تعودوا عليها فى أعمالي، وهذا يعنى أن الفكرة والسيناريو هى من تحدد، فإذا وجدت العمل المناسب مع صديقى الكاتب يوسف معاطى سنعود للعمل من جديد، وهذا العام سعيد بالعمل مع المؤلف ايمن بهجت قمر، فهى حكاية جديدة ومختلفة تماما عن ما قدمته خلال مشوارى الفنى.

<< هل الدراما أصبحت المتنفس الأول للفنانين أم أنها الأكثر رواجاً؟

- كل فنان يبحث عما يناسبه، وما يتناسب مع طبيعة المرحلة، ولكن الدراما خلال السنوات الأخيرة كانت هى الأكثر رواجاً بالفعل بسبب الظروف المحيطة على كافة الأصعدة، ولكن هذا لا يعنى أن المجالات الأخرى الفنية ستموت فهى متواجدة أيضاً وتنافس مع من وجدوا ما يناسبهم بها.

<< حدثنا عن استمرار العمل مع المخرج رامى إمام؟

ـ رامى بالنسبة لى داخل العمل هو المخرج الذى أنصت إليه وأعمل بتوجيهاته كما هو الحال حينما أعمل مع أى من المخرجين ولكن بطبيعة الحال كونه ابنى أسبب له قلقاً بعض الشىء، فيكون دائماً حريصاً على صحتى لكن فيما يخص العمل هو المخرج رامى إمام الذى أعمل معه وأنصت جيدا لوجهة نظره لأنه صاحب رؤية فنية ومن حقة ظهور العمل بالشكل الذى

يريده، ونحن داخل اجواء التصوير نعمل جميعا كأسرة واحدة وكل فرد فى العمل يريد أن يخرج العمل بالشكل الذى يحقق له النجاح فى موسم صعب وقوى بحجم موسم دراما رمضان.

<< كيف يرى الزعيم موسم دراما رمضان 2020 فى ظل أزمة وباء «كورونا»؟

ـ نحن أمة لا تعرف المستحيل وقادرون على عبور وتخطى أصعب الأزمات، ولكن علينا الالتزام بالتدابير الوقائية حتى نساعد انفسنا ولا يطول وقت هذه الأزمة وتعود الحياة لطبيعتها من جديد، اما بالنسبة لموسم دراما رمضان فدائما ما نؤكد من خلاله أن الأمور ستسير على ما يرام وستكون هى متعة الجمهور خلال الشهر الكريم كما عهدناه طوال حياتنا، وأتمنى أن يكلل الله مجهود الجميع بالنجاح وأن نعبر هذه الأزمة ويكون كل شىء على ما يرام.

<< لماذا لا نرى دراما عادل إمام خارج الموسم الرمضانى؟

ـ ضيق الوقت هو السبب الرئيسى، وأنا دائماً أريد أن يصب تركيزى على شىء بعينه، حتى أستطيع أن أقدمه بالشكل الذى ينتظره منى الناس، سواء كان عملاً درامياً أو فيلما سينمائيا، ولكن من الجيد طبعاً أن تعرض الأعمال الدرامية الجديدة طوال العام، خاصة أننا فى حاجة إلى العمل خلال الفترة الحالية، حتى يقوى الإنتاج وهو المحرك الأساسى لأى صناعة.

<< هل يفضل الزعيم العرض الحصرى؟

ـ هذه أمور تخص الإنتاج وهو من حقه أن يبحث عما يحقق الربح له، ولكن بالطبع أريد أن تكون أعمالى متاحة بشكل كبير للجمهور، ولذلك دائماً يكون الاتفاق على الحصرى فى العرض الأول فقط.

<< ظاهرة الإعلانات الكثيرة أثناء المسلسل تسبب مللاً كبيراً للمشاهد.. ما تعليقك؟

- هذه أيضاً أمور تخص الإنتاج، وبالفعل من المؤكد أن كثرة الإعلانات تصيب بالملل، ولكن هى ظواهر تعود عليها الجمهور فى موسم دراما رمضان وأصبحت لا تؤثر على نسبة المشاهدة.

<< وأين الزعيم من السينما فى المرحلة الأخيرة؟

ـ كما ذكرت سابقاً كل فنان يبحث عما يناسبه وما يناسب طبيعة المرحلة، وما أقصده هنا أننى لم أجد ما يناسبنى فى السينما لكى أتحمس لتقديمه، ولذلك قررت الابتعاد عنها مؤقتاً بالرغم من عشقى لها لحين العثور على العمل الذى يناسبنى.

مشوار الزعيم

1968: النشال

1969: الفنان والهندسة

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد فاضل، ﺗﺄﻟﻴﻒ على سالم، سيد حجاب (كلمات المقدمة)

بطولة فاطمة مظهر، أشرف عبدالغفور، جمال إسماعيل، مديحة حمدى، آمال زايد

1971: «مين ولا مين» مع عبدالوارث عسر وأشرف عبدالغفور

1973: «ساحرة» سهرة تليفزيونية

Advertisements

تدور الأحداث فى عام 1948، حيث تُسيطر الأوهام على عقل سعاد وتعتقد أنه يمكن أن ترتبط بالشخص الذى تحبه عن طريق السحر، فتضع لصديقها (عز الدين) قطعة سكر جلبتها من أحد الدجالين فى كوب الشاى الخاص به.

ﺇﺧﺮاﺝ: هنرى بركات

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد صالح (إعداد سينمائي)

عن عرض مسرحى لتوفيق الحكيم

بطولة فاتن حمامة صلاح ذو الفقار سعيد صالح

1973: «الرجل والدخان»

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد فاضل

بطولة ليلى طاهر يحيى الفخرانى كريمة مختار عبدالوارث عسر

1978: كيف تخسر مليون جنيه (مع نبيلة عبيد)

ﺇﺧﺮاﺝ: عادل صادق

ﺗﺄﻟﻴﻒ: بهجت قمر (قصة وسيناريو وحوار)

بطولة نبيلة عبيد، يوسف وهبى، هالة فاخر، زوزو ماضى، حسن حسني

1978: أحلام الفتى الطائر

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد فاضل

ﺗﺄﻟﻴﻒ: وحيد حامد

بطولة عمر الحريرى ورجاء حسين وجميل راتب وسعيد صالح وتوفيق الدقن

1982: دموع فى عيون وقحة

إخراج يحيى العلمى، تاليف صالح مرسى، بطولة صلاح قابيل ومعالى زايد ومشيرة إسماعيل ومصطفى فهمى ومحمود الجندى وعزيزة حلمى وفاروق فلوكس.

2012: فرقة ناجى عطا الله

تأليف: يوسف معاطي، إخراج: رامى إمام

بطولة أنوشكا، أحمد السعدني، محمد إمام، نضال الشافعى

2013: العراف

تأليف يوسف معاطى إخراج رامى إمام

2014: صاحب السعادة

تاليف يوسف معاطى واخراج رامى امام والبطولة لبلبة

2015 : أستاذ ورئيس قسم

اخراج وائل احسان، تأليف يوسف معاطى، موسيقى ياسر عبدالرحمن

البطولة أحمد بدير، انتصار

2016: مأمون وشركاه

تاليف يوسف معاطى، اخراج رامى امام بطولة لبلبة.

2017: عفاريت عدلى علام

اخراج رامى امام تأليف يوسف معاطى بطولة هالة صدقى.

2018: عوالم خفية

تأليف: أمين جمال، محمد محرز، محمود حمدان

اخراج رامى امام بطولة صلاح عبدالله وفتحى عبدالوهاب

2020: فالنتينو

المسلسلات الإذاعية

«أرجوك لا تفهمنى بسرعة» مع عبدالحليم حافظ ونجلاء فتحى عام 1973.