إبن غادة عادل يهدد رامز خلال بعد حلقة "رامز مجنون رسمي"

ميرنا وليد - بيروت - علّق إبن الممثلة المصرية ​غادة عادل​ على مقطع فيديو نشره الممثل المصري ​رامز جلال​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه عادل من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وهدده بالقول:"ماشي يا رامز انا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عاملته في ماما".

يشار إلى أن جلال لن يكون متابعاً جيداً للبرنامج مثل كل عام، خصوصاً وأنه يتواجد حالياً في الحجر الصحي بأحد الفنادق، وذلك بعد عودته الى القاهرة قادماً من دبي حيث كان يصور البرنامج هناك، وبعدها توقفت حركة الطيران فإنتظر حتى تم اطلاق رحلات طيران استثنائية لإعادة العالقين من الخارج في اليومين الماضيين.

ومن ضيوف برنامج رامز جلال هذا العام ياسمين صبري، نبيلة عبيد، محيي إسماعيل، فيفي عبده، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، بوسي، باسم ياخور، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، ياسمين رئيس، الفنان الشعبي عبدالباسط حموده، حسن شاكوش، حمو بيكا، وبوسي ودينا واروى جودة، وعلي معلول ومحمود كهربا وابو المعاطي زكي وطارق حامد.