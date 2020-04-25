ريهام سعيد تعلّق على توقيف سما المصري-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ على توقيف الفنانة الإستعراضية ​سما المصري​ للتحقيق معها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكتبت سعيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يا رب أنت العدل . انك علي كل شيء قدير".

وكانت تقدمت سعيد عبر موكلها المحامي شعبان سعيد، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ :"سبق وأن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدي سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة".

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