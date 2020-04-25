أحمد إبراهيم يعترف : صليت لـ 15 سنة عكس القبلة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ محبيه بمناسبة حلول شهر رمضان واعترف على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان يصلي عكس القبلة منذ 15 سنة واكتشف الامر للتو: "أولا كل سنة وأنتم طيبين، ثانيا عاوز أقول لكل أصحابي وزملائي اللي كانوا متعودين يصلوا عندي إني اكتشفت من شوية بعد أكتر من ١٥ سنة في المكان ده إننا بنصلي باتجاه عكسي تماما للقبلة، اعتمدت على app في تليفون أبويا أول مره زارني هنا من ١٥ سنة... يلا كل سنة وأنتم طيبين ربنا يعفُ ويتقبل منا".

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